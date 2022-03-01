Каталог компаній
Schindler Elevator
Schindler Elevator Зарплати

Зарплата Schindler Elevator варіюється від $85,425 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $156,800 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Schindler Elevator. Останнє оновлення: 11/15/2025

Бізнес-аналітик
$97.3K
Проєкт-менеджер
$157K
Інженер-програміст
$85.4K

Архітектор рішень
$111K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Schindler Elevator - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $156,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Schindler Elevator складає $104,053.

