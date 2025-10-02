Каталог компаній
Schibsted
  • Greater Oslo Region

Schibsted Інженер-програміст Зарплати в Greater Oslo Region

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Oslo Region у Schibsted становить NOK 782K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Schibsted. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Загалом за рік
NOK 782K
Рівень
Senior
Базова зарплата
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Schibsted?

NOK 1.62M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Інженер-програміст bei Schibsted in Greater Oslo Region liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NOK 913,744. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Schibsted für die Position Інженер-програміст in Greater Oslo Region beträgt NOK 782,078.

Інші ресурси