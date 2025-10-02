Каталог компаній
Scandit Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Scandit становить PLN 231K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scandit. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 231K
Рівень
L3
Базова зарплата
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 18.4K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Scandit?

PLN 600K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Scandit in Warsaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 267,097. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scandit для позиції Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area складає PLN 218,551.

Інші ресурси