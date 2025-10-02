Каталог компаній
Scandit
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Poland

Scandit Інженер-програміст Зарплати в Poland

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Poland у Scandit становить PLN 231K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scandit. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 231K
Рівень
L3
Базова зарплата
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 18.4K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Scandit?

PLN 600K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Інженер-програміст bij Scandit in Poland ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 267,097. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Scandit voor de Інженер-програміст functie in Poland is PLN 218,551.

Інші ресурси