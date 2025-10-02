Каталог компаній
Scaler Academy
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Scaler Academy становить ₹3.4M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scaler Academy. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.4M
Рівень
Senior Software Engineer
Базова зарплата
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Бонус
₹0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Scaler Academy?

₹13.94M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.14M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Інженер-програміст ni Scaler Academy in Greater Bengaluru joko ni apapọ isanwo ọdun ti ₹14,190,247. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Scaler Academy fun ipa Інженер-програміст in Greater Bengaluru ni ₹3,246,703.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Scaler Academy

Схожі компанії

  • Intuit
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси