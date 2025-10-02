Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Розвиток бізнесу in Greater Bengaluru у Scaler Academy становить ₹845K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scaler Academy. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹845K
Рівень
hidden
Базова зарплата
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Scaler Academy?

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Розвиток бізнесу at Scaler Academy in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,185,361. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scaler Academy for the Розвиток бізнесу role in Greater Bengaluru is ₹1,053,641.

