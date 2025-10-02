Каталог компаній
Компенсація Технічний програмний менеджер in Mexico у Scale AI становить MX$1.38M за year для L4. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scale AI. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
MX$3.09M

Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Scale AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програмний менеджер в Scale AI in Mexico складає річну загальну компенсацію MXMX$30,091,134. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scale AI для позиції Технічний програмний менеджер in Mexico складає MXMX$23,042,233.

