  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Інженер-програміст Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Scale AI варіюється від $203K за year для L3 до $405K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $224K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scale AI. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
(Початковий рівень)
$203K
$152K
$49.2K
$2.2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Scale AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Включені посади

Інженер машинного навчання

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Інженер-програміст در Scale AI in San Francisco Bay Area برابر کل دستمزد سالانه $405,082 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Scale AI برای نقش Інженер-програміст in San Francisco Bay Area برابر $226,240 است.

