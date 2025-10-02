Каталог компаній
Scale AI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєктний менеджер

  • Всі зарплати Проєктний менеджер

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Проєктний менеджер Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Проєктний менеджер in San Francisco Bay Area у Scale AI варіюється від $122K за year для L3 до $312K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scale AI. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Scale AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєктний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєктний менеджер в Scale AI in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $340,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scale AI для позиції Проєктний менеджер in San Francisco Bay Area складає $120,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Scale AI

Схожі компанії

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси