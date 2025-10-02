Каталог компаній
Scale AI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєктний менеджер

  • Всі зарплати Проєктний менеджер

  • New York City Area

Scale AI Проєктний менеджер Зарплати в New York City Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scale AI. Останнє оновлення: 10/2/2025

Нам потрібно лише 4 більше Проєктний менеджер заявок в Scale AI щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Scale AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєктний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєктний менеджер в Scale AI in New York City Area складає річну загальну компенсацію $197,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scale AI для позиції Проєктний менеджер in New York City Area складає $140,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Scale AI

Схожі компанії

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси