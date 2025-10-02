Каталог компаній
Scale AI
  • San Francisco Bay Area

Scale AI Бізнес-операції Зарплати в San Francisco Bay Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scale AI. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня загальна компенсація

$172K - $200K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$152K$172K$200K$220K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Scale AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Бізнес-операції at Scale AI in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $220,150. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Бізнес-операції role in San Francisco Bay Area is $151,700.

