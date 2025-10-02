Каталог компаній
SberMegaMarket
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Інженер-програміст Зарплати в Moscow Metro Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Moscow Metro Area у SberMegaMarket становить RUB 3.81M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SberMegaMarket. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 3.81M
Рівень
Middle
Базова зарплата
RUB 3.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в SberMegaMarket?

RUB 13.26M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.49M+ (іноді RUB 24.87M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SberMegaMarket in Moscow Metro Area складає річну загальну компенсацію RUB 4,236,528. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SberMegaMarket для позиції Інженер-програміст in Moscow Metro Area складає RUB 3,814,620.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для SberMegaMarket

Схожі компанії

  • Databricks
  • Coinbase
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси