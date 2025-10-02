Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 4.13M за year для L12 до RUB 8.14M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 5.22M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***