Каталог компаній
Sberbank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Sberbank Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 4.13M за year для L12 до RUB 8.14M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 5.22M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Додати компенсаціюПорівняти рівні

RUB 13.26M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.49M+ (іноді RUB 24.87M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Sberbank?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з розробки програмного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджер з розробки програмного забезпечення at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,175,499. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Менеджер з розробки програмного забезпечення role in Moscow Metro Area is RUB 6,999,872.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sberbank

Схожі компанії

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси