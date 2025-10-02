Компенсація Інженер-програміст in Saint Petersburg Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.9M за year для L7 до RUB 5.58M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Saint Petersburg Metro Area становить RUB 3.32M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду