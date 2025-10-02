Компенсація Інженер-програміст in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.84M за year для L7 до RUB 6.15M за year для L14. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 3.87M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
