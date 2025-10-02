Sberbank Інженер-програміст Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Інженер-програміст in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.84M за year для L7 до RUB 6.15M за year для L14. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 3.87M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L7 ( Початковий рівень ) RUB 1.84M RUB 1.79M RUB 39.2K RUB 8.5K L8 RUB 2.55M RUB 2.38M RUB 93.8K RUB 78K L9 RUB 2.88M RUB 2.5M RUB 209K RUB 169K L10 RUB 3.41M RUB 2.99M RUB 113K RUB 301K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

