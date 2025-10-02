Каталог компаній
Sberbank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Cybersecurity Analyst

  • Всі зарплати Cybersecurity Analyst

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Зарплати в Moscow Metro Area

Медіанний пакет компенсації Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area у Sberbank становить RUB 1.82M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 1.82M
Рівень
L12
Базова зарплата
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Sberbank?

RUB 13.26M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.49M+ (іноді RUB 24.87M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Cybersecurity Analyst пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,344,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Moscow Metro Area is RUB 1,817,789.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sberbank

Схожі компанії

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси