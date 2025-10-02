Компенсація Проєктний менеджер in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 2.41M за year для L7 до RUB 9.4M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 4M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
