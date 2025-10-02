Каталог компаній
Sberbank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєктний менеджер

  • Всі зарплати Проєктний менеджер

  • Moscow Metro Area

Sberbank Проєктний менеджер Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Проєктний менеджер in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 2.41M за year для L7 до RUB 9.4M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 4M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Переглянути 4 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

RUB 13.26M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.49M+ (іноді RUB 24.87M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Sberbank?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєктний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєктний менеджер в Sberbank in Moscow Metro Area складає річну загальну компенсацію RUB 10,920,736. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sberbank для позиції Проєктний менеджер in Moscow Metro Area складає RUB 4,001,853.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sberbank

Схожі компанії

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси