Sberbank Проєктний менеджер Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Проєктний менеджер in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 2.41M за year для L7 до RUB 9.4M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 4M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L7 RUB 2.41M RUB 2.41M RUB 0 RUB 0 L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB 3.64M RUB 3.27M RUB 0 RUB 366K Переглянути 4 Більше рівнів

