Каталог компаній
Sberbank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

  • Moscow Metro Area

Sberbank Продукт-менеджер Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Продукт-менеджер in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 11.19M за year для L7 до RUB 16.17M за year для L14. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 3.85M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Переглянути 4 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

RUB 13.36M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.51M+ (іноді RUB 25.05M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Sberbank?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Sberbank in Moscow Metro Area складає річну загальну компенсацію RUB 16,165,672. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sberbank для позиції Продукт-менеджер in Moscow Metro Area складає RUB 3,874,941.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sberbank

Схожі компанії

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси