Каталог компаній
Sberbank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Маркетинг

  • Всі зарплати Маркетинг

  • Moscow Metro Area

Sberbank Маркетинг Зарплати в Moscow Metro Area

Медіанний пакет компенсації Маркетинг in Moscow Metro Area у Sberbank становить RUB 3.03M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 3.03M
Рівень
-
Базова зарплата
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Sberbank?

RUB 13.36M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.51M+ (іноді RUB 25.05M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Маркетинг пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в Sberbank in Moscow Metro Area складає річну загальну компенсацію RUB 3,724,836. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sberbank для позиції Маркетинг in Moscow Metro Area складає RUB 3,029,011.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sberbank

Схожі компанії

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси