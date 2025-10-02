Компенсація Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.63M за year для L7 до RUB 2.48M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 2.11M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
