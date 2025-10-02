Sberbank Дата-сайентист Зарплати в Saint Petersburg Metro Area

Компенсація Дата-сайентист in Saint Petersburg Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.31M за year для L7 до RUB 2.7M за year для L10. Медіанний yearний пакет компенсації in Saint Petersburg Metro Area становить RUB 1.49M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L7 RUB 1.31M RUB 1.31M RUB 0 RUB 0 L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 2.03M RUB 1.69M RUB 0 RUB 346K L10 RUB 2.7M RUB 2.7M RUB 0 RUB 0 Переглянути 4 Більше рівнів

RUB 13.36M Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.51M+ (іноді RUB 25.05M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( RUB ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Отримувати сповіщення про нові зарплати Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в Sberbank ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.