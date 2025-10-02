Компенсація Дата-сайентист in Saint Petersburg Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.31M за year для L7 до RUB 2.7M за year для L10. Медіанний yearний пакет компенсації in Saint Petersburg Metro Area становить RUB 1.49M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
