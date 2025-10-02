Компенсація Аналітик даних in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.57M за year для L7 до RUB 4.94M за year для L11. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 2.83M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
