Sberbank Аналітик даних Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Аналітик даних in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.57M за year для L7 до RUB 4.94M за year для L11. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 2.83M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L7 RUB 1.57M RUB 1.34M RUB 117K RUB 117K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 3.44M RUB 2.94M RUB 0 RUB 495K L10 RUB 2.98M RUB 2.69M RUB 0 RUB 288K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Який графік вестингу в Sberbank ?

