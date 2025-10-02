Каталог компаній
Sberbank
Sberbank Бізнес-аналітик Зарплати в Moscow Metro Area

Компенсація Бізнес-аналітик in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.98M за year для L7 до RUB 4.19M за year для L11. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 2.63M.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
RUB 13.36M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Бізнес-аналітик at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,757,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Бізнес-аналітик role in Moscow Metro Area is RUB 2,700,624.

