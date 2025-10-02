Компенсація Бізнес-аналітик in Moscow Metro Area у Sberbank варіюється від RUB 1.98M за year для L7 до RUB 4.19M за year для L11. Медіанний yearний пакет компенсації in Moscow Metro Area становить RUB 2.63M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sberbank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
