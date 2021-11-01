Каталог компаній
Savvas Learning
Savvas Learning Зарплати

Зарплата Savvas Learning варіюється від $89,760 загальної компенсації на рік для Копірайтер на нижньому рівні до $156,215 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Savvas Learning. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
Median $95K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Копірайтер
$89.8K
Продакт-менеджер
Median $131K

Продажі
$156K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Savvas Learning - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $156,215. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Savvas Learning складає $113,050.

