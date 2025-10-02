Каталог компаній
Savills
  • Зарплати
  • Аналітик даних

  • Всі зарплати Аналітик даних

  • Greater London Area

Savills Аналітик даних Зарплати в Greater London Area

Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in Greater London Area у Savills становить £42.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Savills. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£42.9K
Рівень
Senior Data Andy
Базова зарплата
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Savills?

£121K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в Savills in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £48,483. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Savills для позиції Аналітик даних in Greater London Area складає £48,030.

