Sauce Labs Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Sauce Labs становить PLN 355K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sauce Labs. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 355K
Рівень
Staff
Базова зарплата
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Sauce Labs?

PLN 600K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 524,376. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sauce Labs для позиції Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area складає PLN 330,524.

