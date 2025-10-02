Каталог компаній
Satispay
Satispay Інженер-програміст Зарплати в Ann Arbor, MI Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Ann Arbor, MI Area у Satispay становить $51.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Satispay. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Загалом за рік
$51.2K
Рівень
L4
Базова зарплата
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$4.9K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Satispay?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Satispay Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Satispay in Ann Arbor, MI Area складає річну загальну компенсацію $62,942. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Satispay для позиції Інженер-програміст in Ann Arbor, MI Area складає $46,752.

