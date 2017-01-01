Каталог компаній
Satin Finserv
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Satin Finserv, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Satin Finserv Limited provides business loans to individuals, MSMEs, and corporates, focusing on financial inclusion through advanced technology and significant growth in MSME loan disbursements.

    satinfinserv.com
    Веб-сайт
    2019
    Рік заснування
    180
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Satin Finserv

    Схожі компанії

    • Intuit
    • Coinbase
    • Netflix
    • Square
    • Tesla
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси