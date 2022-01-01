Sasken Technologies Зарплати

Зарплата Sasken Technologies варіюється від $11,925 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $99,500 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Sasken Technologies . Останнє оновлення: 10/21/2025