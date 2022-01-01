Sasken Technologies Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Sasken Technologies варіюється від $11,925 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $99,500 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Sasken Technologies. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $11.9K
Інженер з апаратного забезпечення
$99.5K
Венчурний капіталіст
$33.5K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Sasken Technologies - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $99,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sasken Technologies складає $33,485.

