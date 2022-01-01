САП Зарплати

Зарплата SAP варіюється від $23,270 загальної компенсації на рік для Копірайтер на нижньому рівні до $487,550 для Менеджер бізнес-операцій на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників САП. Останнє оновлення: 11/15/2025
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.4%
РІК 3
У SAP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)
20%
РІК 1
40%
РІК 2
40%
РІК 3
У SAP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
40% передається у 2nd-РІК (40.00% щорічно)
40% передається у 3rd-РІК (40.00% щорічно)
33%
РІК 1
33%
РІК 2
34%
РІК 3
У SAP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (8.25% щоквартально)
33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)
34% передається у 3rd-РІК (8.50% щоквартально)
