САП Зарплати

Зарплата SAP варіюється від $23,270 загальної компенсації на рік для Копірайтер на нижньому рівні до $487,550 для Менеджер бізнес-операцій на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників САП. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

DevOps-інженер

Інженер штучного інтелекту

Продакт-дизайнер
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX-дизайнер

Продажі
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Менеджер з роботи з клієнтами

Дейта-сайентист
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Продакт-менеджер
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Маркетинг
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Архітектор рішень
T3 $46K
T4 $74.9K

Архітектор даних

Хмарний архітектор

Менеджер інженерів-програмістів
Median $78.4K
Консультант з управління
Median $82.5K
Проєкт-менеджер
Median $143K
Успіх клієнтів
Median $128K
Технічний програм-менеджер
Median $120K
Кадрові ресурси
Median $57.7K
Інженер з продажів
Median $114K
Бізнес-аналітик
Median $74.9K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $82.8K
Бухгалтер
$39.1K
Адміністративний помічник
$74.5K
Бізнес-операції
$162K
Менеджер бізнес-операцій
$488K
Розвиток бізнесу
$40.9K
Керівник апарату
$160K
Копірайтер
$23.3K
Обслуговування клієнтів
$76.5K
Операції обслуговування клієнтів
$53.8K
Дейта-аналітик
$110K
Менеджер з дейта-сайенс
$238K
Менеджер об'єктів
$80K
Графічний дизайнер
$104K
Апаратний інженер
$136K
Юридичний відділ
$271K
Менеджер продакт-дизайну
$296K
Програм-менеджер
$128K
Рекрутер
$199K
Операції з доходами
$95.2K
Аналітик кібербезпеки
$81.1K
Загальна винагорода
$83.3K
ЮІкс-дослідник
$95.3K
Венчурний капіталіст
$121K
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У SAP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)

20%

РІК 1

40%

РІК 2

40%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У SAP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 40% передається у 2nd-РІК (40.00% щорічно)

  • 40% передається у 3rd-РІК (40.00% щорічно)

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У SAP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 34% передається у 3rd-РІК (8.50% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SAP - це Менеджер бізнес-операцій at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $487,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SAP складає $114,363.

