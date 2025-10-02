Каталог компаній
SAP Fioneer Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у SAP Fioneer становить ₹1.8M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SAP Fioneer. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
SAP Fioneer
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.8M
Рівень
T2
Базова зарплата
₹1.8M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в SAP Fioneer?

₹13.95M

Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SAP Fioneer in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹2,224,892. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SAP Fioneer для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹1,799,837.

