Компенсація Інженер-програміст in Greater Seattle Area у SAP Concur варіюється від $130K за year для T2 до $243K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Seattle Area становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SAP Concur. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
