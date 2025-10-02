Каталог компаній
SAP Concur
SAP Concur Інженер-програміст Зарплати в Brazil

Компенсація Інженер-програміст in Brazil у SAP Concur становить R$238K за year для T3. Медіанний yearний пакет компенсації in Brazil становить R$186K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SAP Concur. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
(Початковий рівень)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в SAP Concur?

Включені посади

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SAP Concur in Brazil складає річну загальну компенсацію R$295,754. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SAP Concur для позиції Інженер-програміст in Brazil складає R$185,964.

