Каталог компаній
Santander
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Santander Зарплати

Зарплата Santander варіюється від $27,604 загальної компенсації на рік для Дейта-сайентист на нижньому рівні до $355,215 для Консультант з управління на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Santander. Останнє оновлення: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бухгалтер
$31.9K
Дейта-сайентист
$27.6K
Фінансовий аналітик
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Інвестиційний банкір
$59.4K
Консультант з управління
$355K
Продакт-менеджер
$76.2K
Інженер-програміст
$43.1K
Менеджер інженерів-програмістів
$218K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Santander - це Консультант з управління at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $355,215. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Santander складає $51,236.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Santander

Схожі компанії

  • Dropbox
  • Tesla
  • Roblox
  • Apple
  • Flipkart
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси