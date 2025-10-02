Каталог компаній
Santander UK
Santander UK Інженер-програміст Зарплати в Greater London Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater London Area у Santander UK становить £96.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Santander UK. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£96.8K
Рівень
L5
Базова зарплата
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander UK?

£121K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Santander UK in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £181,902. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Santander UK для позиції Інженер-програміст in Greater London Area складає £110,414.

Інші ресурси