Каталог компаній
Santander Bank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Warsaw Metropolitan Area

Santander Bank Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Santander Bank становить PLN 191K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Santander Bank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 191K
Рівень
L2
Базова зарплата
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander Bank?

PLN 600K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на PLN 113K+ (іноді PLN 1.13M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area의 Інженер-програміст에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 PLN 384,397입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Santander Bank의 Інженер-програміст 직무 in Warsaw Metropolitan Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 PLN 190,903입니다.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Santander Bank

Схожі компанії

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси