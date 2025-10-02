Каталог компаній
Santander Bank
Santander Bank Інженер-програміст Зарплати в Poland

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Poland у Santander Bank становить PLN 194K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Santander Bank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Загалом за рік
PLN 194K
Рівень
Mid Level
Базова зарплата
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander Bank?

PLN 600K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Santander Bank in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 384,397. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Santander Bank для позиції Інженер-програміст in Poland складає PLN 190,903.

