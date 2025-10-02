Каталог компаній
Santander Bank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Madrid Metropolitan Area

Santander Bank Інженер-програміст Зарплати в Madrid Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Madrid Metropolitan Area у Santander Bank становить €41.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Santander Bank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Загалом за рік
€41.5K
Рівень
hidden
Базова зарплата
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander Bank?

€142K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на €26.6K+ (іноді €266K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Santander Bank in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €63,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Інженер-програміст role in Madrid Metropolitan Area is €41,508.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Santander Bank

Схожі компанії

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси