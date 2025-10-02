Каталог компаній
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Santander Bank Інженер-програміст Зарплати в Greater Sao Paulo

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Sao Paulo у Santander Bank становить R$126K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Santander Bank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$126K
Рівень
L2
Базова зарплата
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$28.1K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander Bank?

R$880K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на R$165K+ (іноді R$1.65M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Експортувати дані
Зарплати стажерів

Внести дані

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Santander Bank

Інші ресурси