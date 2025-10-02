Каталог компаній
Santander Bank
Медіанний пакет компенсації Інвестиційний банкір in New York City Area у Santander Bank становить $245K за year.

Медіанний пакет
Загалом за рік
$245K
Рівень
Vice President
Базова зарплата
$185K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$60K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander Bank?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інвестиційний банкір в Santander Bank in New York City Area складає річну загальну компенсацію $330,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Santander Bank для позиції Інвестиційний банкір in New York City Area складає $245,000.

