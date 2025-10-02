Каталог компаній
Santander Bank
Santander Bank Дата-сайентист Зарплати в Brazil

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Brazil у Santander Bank становить R$203K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Santander Bank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$203K
Рівень
Mid
Базова зарплата
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$81.3K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Santander Bank?

R$880K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Santander Bank in Brazil складає річну загальну компенсацію R$241,059. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Santander Bank для позиції Дата-сайентист in Brazil складає R$222,722.

