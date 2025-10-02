Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Greater Boston Area у Sanofi становить $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sanofi. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Загалом за рік
$196K
Рівень
L3
Базова зарплата
$164K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$32K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Sanofi?

$160K

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Sanofi in Greater Boston Area складає річну загальну компенсацію $238,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sanofi для позиції Дата-сайентист in Greater Boston Area складає $194,000.

Інші ресурси