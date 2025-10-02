Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Sandvine варіюється від ₹1.29M за year для Software Engineer I до ₹2.03M за year для Senior Software Engineer I. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹1.65M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sandvine. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
