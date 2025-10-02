Каталог компаній
S&P Global
S&P Global Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in India у S&P Global становить ₹6.7M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Загалом за рік
₹6.7M
Рівень
13
Базова зарплата
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
13 Роки
Років досвіду
13 Роки
Які кар'єрні рівні в S&P Global?

₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в S&P Global in India складає річну загальну компенсацію ₹14,170,120. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in India складає ₹5,630,786.

