Компенсація Інженер-програміст in United States у S&P Global варіюється від $125K за year для L8 до $284K за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $138K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)
