Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Philadelphia Area у S&P Global становить $180K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
S&P Global
Software Engineer
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$180K
Рівень
L11
Базова зарплата
$165K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в S&P Global?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)



Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в S&P Global in Philadelphia Area складає річну загальну компенсацію $275,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global для позиції Інженер-програміст in Philadelphia Area складає $183,000.

