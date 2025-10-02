S&P Global Інженер-програміст Зарплати в New York City Area

Компенсація Інженер-програміст in New York City Area у S&P Global варіюється від $125K за year для L8 до $284K за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $132K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L8 Software Developer I ( Початковий рівень ) $125K $117K $1.4K $6.9K L9 Software Developer II $121K $110K $0 $11.4K L10 Software Developer II $106K $106K $0 $0 L11 Lead Software Developer $180K $163K $0 $17K Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33 % РІК 1 33 % РІК 2 33 % РІК 3 Тип Акцій RSU У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

33 % передається у 2nd - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

33 % передається у 3rd - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в S&P Global ?

Включені посади Подати нову посаду