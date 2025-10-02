Компенсація Інженер-програміст in Greater Toronto Area у S&P Global варіюється від CA$78.1K за year для L8 до CA$104K за year для L10. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$92.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)
