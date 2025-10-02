S&P Global Інженер-програміст Зарплати в Greater Hyderabad Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area у S&P Global варіюється від ₹1.71M за year для L9 до ₹7.18M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Hyderabad Area становить ₹1.98M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L8 Software Developer I ( Початковий рівень ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Software Developer II ₹1.71M ₹1.61M ₹0 ₹100K L10 Software Developer II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L11 Lead Software Developer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33 % РІК 1 33 % РІК 2 33 % РІК 3 Тип Акцій RSU У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

33 % передається у 2nd - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

33 % передається у 3rd - РІК ( 16.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в S&P Global ?

