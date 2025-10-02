Компенсація Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area у S&P Global варіюється від ₹1.71M за year для L9 до ₹7.18M за year для L13. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Hyderabad Area становить ₹1.98M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)
