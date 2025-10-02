Каталог компаній
S&P Global
S&P Global Інженер-програміст Зарплати в Greater Delhi Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Delhi Area у S&P Global варіюється від ₹1.28M за year для L8 до ₹2.2M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Delhi Area становить ₹2.03M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L8
Software Developer I(Початковий рівень)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в S&P Global in Greater Delhi Area складає річну загальну компенсацію ₹2,987,026. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global для позиції Інженер-програміст in Greater Delhi Area складає ₹1,829,715.

