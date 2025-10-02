Компенсація Інженер-програміст in Greater Delhi Area у S&P Global варіюється від ₹1.28M за year для L8 до ₹2.2M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Delhi Area становить ₹2.03M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації S&P Global. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У S&P Global RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 3rd-РІК (16.50% раз на півроку)
Включені посадиПодати нову посаду